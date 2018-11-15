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Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun20'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet M yönetiminde ki 33 TY 805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan Sıdıka, Hüseyin ve Furkan M. yaralandı


Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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