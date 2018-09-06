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06 Eylül 2018 17:22

Şanlıurfa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

06 Eylül 2018 17:22


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Karışıyaka Mahalles’nde meydana geldi. Tacettin O. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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