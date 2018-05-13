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13 Mayıs 2018 18:15

Şanlıurfa’da otomobil yağmur suyu birikintisine uçtu

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine uçması sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil yağmur suyu birikintisine uçtu

13 Mayıs 2018 18:15

1 kişinin daha suda olduğu ihbarı üzerine olay yerine su altı polisleri sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 57’nci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 F 9996 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağış nedeniyle oluşan su birikintisine uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, tıra bağladıkları halatla otomobili sudan çıkartıp içeridekilere müdahale etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir ve Şanlıurfa merkeze kaldırılan 6 yaralıdan 4 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerine giden ekipler, suda bir kişinin daha olduğu bilgisi üzerine su altı polislerine haber verdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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