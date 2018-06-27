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27 Haziran 2018 19:14

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

27 Haziran 2018 19:14


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Demirci yolunda yaşandı. İddiaya göre, Diyarbakır istikametinden gelen bir otomobil ile Viranşehir istikametinden giden bir başka otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan bir yaralının daha kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş’in cenazeleri morga konuldu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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