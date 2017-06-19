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19 Haziran 2017 21:21

Şanlıurfa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

19 Haziran 2017 21:21

Kazada 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Siverek-Karacadağ karayolunun 25. kilometresinde sürücüleri öğrenilemeyen 31 VY 272 ile 47 PK 644 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada Abdurrahman, Nurullah, Mehmet Özizol ile Abdurrahman Avcı, Yusuf Göz, Mevlüt Kısanak ve Abdulselam Şimşek yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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