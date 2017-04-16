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16 Nisan 2017 09:41

Şanlıurfa’da oy kullanma işlemleri sürüyor

Şanlıurfa’da saat 07.

Şanlıurfa’da oy kullanma işlemleri sürüyor

16 Nisan 2017 09:41

00’de başlayan oy kullanma işlemleri sürüyor.


Şanlıurfa’da 3’ü merkez olmak üzere toplam 13 ilçe ile kırsal mahallelerde 1 milyon 26 bin 443 seçmen sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. 3 bin 349 sandıkta oy kullanacak olan seçmenler, sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı.


Yaklaşık 5 bin polis ve asker görev yapıyor


Oy kullanma işleminde güvenliği sağlamak için 3 bin 800’ü polis olmak üzere yaklaşık 5 bin asker, güvenlik korucusu ve polis görev yapıyor.




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