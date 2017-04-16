Şanlıurfa’da oy kullanma işlemleri sürüyor

00’de başlayan oy kullanma işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa’da 3’ü merkez olmak üzere toplam 13 ilçe ile kırsal mahallelerde 1 milyon 26 bin 443 seçmen sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. 3 bin 349 sandıkta oy kullanacak olan seçmenler, sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı.

Yaklaşık 5 bin polis ve asker görev yapıyor

Oy kullanma işleminde güvenliği sağlamak için 3 bin 800’ü polis olmak üzere yaklaşık 5 bin asker, güvenlik korucusu ve polis görev yapıyor.