Şanlıurfa'da ‘parkede teker sesleri' projesi

Türkiye Tekerlekli Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden ve milli takıma birçok sporcu yetiştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı, ‘parkede teker sesleri' projesi kapsamında engelli bireyleri sporla buluşturmayı hedefliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı işbirliği gerçekleştirilen ‘Parkede Teker Sesleri' projesi Engelli Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı.

Proje kapsamında Şanlıurfa'da yaşayan engelli bireylerin sporla buluşması ve Tekerlekli Basketbol takımının alt yapısının güçlenmesi için geliştirilen proje, engelli bireylerin pozitif yaşamına olanak sağlayacak. Gerçekleştirilen Lansmana Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin yanı sıra Kurum ve Kuruluş Amirleri, STK Temsilcileri, Engelli Tekerlekli Basketbol yönetimi ve oyuncuları ile çok sayıda engelli bireyler katıldı.

Projenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı büyük başarılara imza atıyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımımıza başarılar diliyor tüm oyuncularımızı kutluyorum. Başarı gelince projelerimiz gelişmeye devam ediyor. Tekerlekli Basketbol takımımızın alt yapısını güçlendirmek ve engelli kardeşlerimizi sporla buluşturmak için yeni başlattığımız Parkede Teker Sesleri projesini İçişleri Bakanlığımızla geliştirerek bugün tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin sporla buluşurken kendilerini geliştirmeleri noktasında bir eğitim projesidir. Bizim kardeşlerimize olan inancımız tam, onlara her konuda destek vermeye de hazır bir kadroyuz. Şanlıurfalılar çok yetenekli gerek sporda, tasarımda, sanatta, müzikte ve birçok alanda takdire şayan hizmetlere ve eserlere imza atılıyor” diye konuştu.