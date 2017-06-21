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21 Haziran 2017 13:59

Şanlıurfa’da PKK/KCK operasyonu

Şanlıurfa’da biri kırsalda faaliyet gösteren 3 PKK/KCK’lı terörist yakalanırken teröristlerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da PKK/KCK operasyonu

21 Haziran 2017 13:59


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırından Türkiye’ye geçen ve 4 yıldır kırsalda silahlı eylem yaptığı iddia edilen Serhildan Sozdar kod adlı S.Ç. isimli terörist ile işbirlikçileri oldukları belirlenen S.Ş. ve M.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhildan Sozdar kod adlı S.Ç. ve S.Ş., PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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