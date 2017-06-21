Şanlıurfa’da PKK/KCK operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırından Türkiye’ye geçen ve 4 yıldır kırsalda silahlı eylem yaptığı iddia edilen Serhildan Sozdar kod adlı S.Ç. isimli terörist ile işbirlikçileri oldukları belirlenen S.Ş. ve M.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhildan Sozdar kod adlı S.Ç. ve S.Ş., PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, örgüt içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.