Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceylanpınar ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 195 mermi, dürbün, 2 el bombası, bomba düzenek kumandası, hücum yeleği, örgütsel doküman, dijital materyal, iki el telsizi ve telsiz rölesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.