Şanlıurfa’da PKK/KCK terör örgütü soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 39 kişiden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından Şanlıurfa’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 39’u dün gece adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 13’ü terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken 26 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltında tutulan 30 zanlı daha bu sabah adliyeye sevk edildi.