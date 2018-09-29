Şanlıurfa'da provokasyon uyarısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Urfes İsot Festivalinin tanıtım toplantısı için kentteki sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Burada açıklama yapan Çiftçi, Eyyübiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlara ve Suriyelilerin iş yerlerine saldıranlara tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Çiftçi, "provokasyonlara gelmeyin" diyerek şöyle konuştu:

"Provokasyonlara dikkat etmek gerekir. Provokatörlerde yapanlar şunu bilsinler, burada bir fırsat devşirmesinler. Provokasyon faaliyetinde hukukumuzda suçtur. Hukuk gerekeni yapmak durumundadır. Hiç kimse kalkıp da toplum olarak yaşanan bu hadiseler her zaman yaşanmış ve bundan sonrada yaşanacaktır. Bunu fırsat bulup şehrin huzurunu, imajını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Kesinlikle şehir olarak provokasyonlara dikkat edeceğiz. Tüm provokatörlerin karşısındayız. Provokasyon gerçekleştirecek olan herkeste cezasını almalıdır. Herkesi sükunette davet ediyorum. Yaşanan hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Sokak hepimizin, çarşı hepimizin, hepimiz kardeşçe bir arada yaşayacağız."