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16 Haziran 2017 19:18

Şanlıurfa’da Ramazan etkinlikleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Rabia meydanında gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.

Şanlıurfa’da Ramazan etkinlikleri

16 Haziran 2017 19:18


Rabia meydanında düzenlenen etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ve vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire kültür Sanat Şube Müdürlüğü tarafından, Rabia Meydanında düzenlenen Kerküklü grubun okuduğu ilahiler, alandaki vatandaşlar da eşlik etti.


Manevi bir atmosferde düzenlenen etkinlik dua ile sona erdi. Kerkük’lü gruba, gecenin anısına mırra takımı ve çiçek hediye edildi.




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