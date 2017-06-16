Şanlıurfa’da Ramazan etkinlikleri

Rabia meydanında düzenlenen etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ve vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire kültür Sanat Şube Müdürlüğü tarafından, Rabia Meydanında düzenlenen Kerküklü grubun okuduğu ilahiler, alandaki vatandaşlar da eşlik etti.

Manevi bir atmosferde düzenlenen etkinlik dua ile sona erdi. Kerkük’lü gruba, gecenin anısına mırra takımı ve çiçek hediye edildi.