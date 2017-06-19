Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 15:02

Şanlıurfa’da Ramazan etkinliklikleri

Şanlıurfa’da ramazan etkinlikleri coşkuyla sürüyor.

Şanlıurfa’da Ramazan etkinliklikleri

19 Haziran 2017 15:02


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kültür sanat şube müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikler icoşkuyla sürüyor. Yoğun katılımın olduğu geceyi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, şube müdürleri ve vatandaş katıldı. Etkinlikte, okunan ilahilerle duygusal anlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar , Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, katılımlarından dolayı konuk sanatçılara günün anısına hediyeler verdi. Ramazan ayının manevi iklimine uygun programlarla Büyükşehir Belediyesi vatandaşları buluşturduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, katılımlarından dolayı vatandaşa teşekkür etti.


Büyükşehir Belediyesinin manevi duygularla dolu böyle bir organizasyon yaptığı için memnuniyetini belirten AK Parti İl Başkan Yardımcı Cuma Ağaç, Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!