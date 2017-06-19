Şanlıurfa’da Ramazan etkinliklikleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kültür sanat şube müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikler icoşkuyla sürüyor. Yoğun katılımın olduğu geceyi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, şube müdürleri ve vatandaş katıldı. Etkinlikte, okunan ilahilerle duygusal anlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar , Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, katılımlarından dolayı konuk sanatçılara günün anısına hediyeler verdi. Ramazan ayının manevi iklimine uygun programlarla Büyükşehir Belediyesi vatandaşları buluşturduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, katılımlarından dolayı vatandaşa teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinin manevi duygularla dolu böyle bir organizasyon yaptığı için memnuniyetini belirten AK Parti İl Başkan Yardımcı Cuma Ağaç, Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.