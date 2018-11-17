Şanlıurfa'da Regab, Attabe dinletisi sergilendi

Tarihi Gümrükhan'da düzenlenen Birecik Yöresel Müzik dinletisi ve Rebab, Attabe Geleneği dinletisi müzik gösterimi yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2018 Uluslararası geçmişten günümüze Urfa'da müzik sempozyumu ve etkinlikleri” 3. gününde müzik gösterileri ve konserlerle devam etti. Müzik şehri Şanlıurfa'nın geçmişten bugüne süre gelen müzik değerlerini gün yüzüne çıkarmak için başlatılan Sempozyum ve etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Etkinliklerin 3. Gününde Tarihi Gümrükhan'da müzik gösterimi sergilenirken, tarihi mekana gelen yerli ve yabancı konuklara müzik şöleni yaşatılıyor.

Şanlıurfa'nın kadim kültüründen bugüne gelen müzik arşivini oluşturmak ve eski müzik değerlerini gün yüzüne çıkartmak adına başlatılan Sempozyum'da her gün farklı değerlerin müzik şöleni icra ediliyor. Bu kapsamda ilk olarak sabah saatlerinde sahne alan Birecik Yöresi Müzik dinletisi icra edilirken, ardından Arap edebiyatının Rebab, Attebe Geleneğinin çalgıları ile kendine özgü müzik gösterimi yapıldı.

Gerçekleştirilen Sempozyumun Şanlıurfa'da müziğine katma değer kattığını belirten vatandaşlar, bu tür etkinliklerin devam etmesini talep etti.