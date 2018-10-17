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Şanlıurfa'da Rıdvan Adade rüzgarı esecek

Ses yarışmasında adını duyurarak sosyal medya fenomeni haline gelen Rıdvan Adede, 19 Ekim Cuma günü Şanlıurfa Piazza AVM’de konser verecek.

Ses yarışmasında adını duyurarak sosyal medya fenomeni haline gelen Rıdvan Adede, 19 Ekim Cuma günü Şanlıurfa Piazza AVM'de konser verecek.


Şanlıurfa'da kurulduğu günden bu yana kent ekonomisinin yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamına da katkı sağlayan Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sosyal medya fenomeni Rıdvan Adade'yi hayranlarıyla buluşturacak.


O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran ve yarışmadan sonra bir grup arkadaşı ile sokakta ayaküstü konserler vererek internet fenomeni haline gelen Rıdvan Adede, 19 Ekim Cuma günü AVM'nin açık otoparkında sahne alacak.


Adade'nin konseri, saat 19.00'da başlayacak.

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