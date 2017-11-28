Şanlıurfa’da Roma dönemine ait 61 kaya mezarı turizme kazandırılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kızılkoyun projesi kapsamında ortaya çıkan mağaralardaki çalışmalarda sona gelindi. Haleplibahçe ile Tılfındır Mahallesi’nde 2. ve 3. derece sit alanı olan 40 dönümlük alanda ortaya çıkan mağaraların turizme kazandırılması için geri sayım başladı. 389 ev ve yapının kamulaştırılarak yıkımı yapıldıktan sonra başlatılan proje kapsamında Haleplibahçe ve Tılfındır Mahallesi’nde ortaya çıkarılan mağaralarda Roma dönemine ait 61 kaya mezarı bulunmuştu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haleplibahçe ile Tılfındır bölgesinde başlatılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

“Kızılkoyun turizme açılacak”

Kızılkoyun Projesi kapsamında gün yüzüne çıkarılan ve kaya mezarlarının bulunduğu mağaraların kısa bir süre sonra turizme kazandırılacağını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, projenin Şanlıurfa turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Çiftçi, "İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü ekipleri çok hassas bir çalışmayı yürütüyor. Kızılkoyun bölgesindeki gerek sanatsal eserler gerek mağaralar, Nekropol alan tamamıyla mağaradan oluşuyor. Burada 71 mağara şehrin turizmine açıldı. Roma dönemine ait olan izler ve eserler bir açık hava müzesi şeklinde Kızılkoyun’da sergilenecek. Aralık ayı sonu itibariyle turizme açacağız. Kızılkoyun projesinde sona doğru geldik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi tarihine, kendi nekropol alanına, kendi hanlarına, sokak iyileştirme ve restorasyon çalışmalarına, cephe düzenlemelerine, türbeleri restore etmeye, hanları ve çarşıları restore etmeye ve iyileştirmeye üst örtü çalışmalarını yapmaya, şehri tamamıyla bir doku gibi işliyor. Biz herkesten daha fazla bu şehrin değerlerini korumada iddialıyız. Kızılkoyun projesinin Şanlıurfa turizmine büyük bir katkısı olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yapmış olduğu bu çalışmaların tamamında Şanlıurfa bir kültür şehridir, bir arkeolojik şehirdir, turizme bu arkeolojinin kazandırılması lazım ve turizmle ilgilenen tüm esnaflarımızın da Büyükşehir Belediye başkanlığımızın bu bakış açısını görmeleri gerekiyor. Özellikle kültür ve sosyal faaliyetler ile sanatsal faaliyetler bu şehirde çok yoğunlaştı bunu da gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesinin kadrolarıdır" şeklinde konuştu.