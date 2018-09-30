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Şanlıurfa'da ‘Sağduyu toplantısı' düzenlendi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, kentte önceki gün 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayı bahane ederek toplumsal barışı ve asayişi bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.


Valilik tarafından iki gün önceki silahlı kavganın ardından kentteki bir otelde protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla ‘Sağduyu toplantısı' gerçekleştirildi. Vali Abdullah Erin, yaptığı konuşmada, kavganın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere dikkat çekti.


Yaşanan olaydan herkesin büyük üzüntü duyduğunu aktaran Vali Erin, “Sosyal medyada bazı provokatörlerin, art niyetlilerin, kötü niyetlilerin o yazılarını iğrenerek okudum. Böyle bir zihniyeti İslamiyet'te görmedim. Toplumun büyük çoğunluğunun sağduyulu hareket ettiğinden hiç şüphem yok. Böyle olmazsa kontrol edilmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmiştik. Ancak tüm sorunları kalkıp Suriyelilerin üzerine yıkmayı kabul edemeyiz. Bizim ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve işsizlik gibi birçok sorunumuz var. Biz bu sorunları kalkıp Suriyelilerin üzerine yıkamayız. Tüm vatandaşlarımızı sükûnet içerisinde sağduyulu olmaya çağırıyoruz” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de kentin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları olarak toplumsal barışı sürdürmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Çiftçi "Şehrin huzur ve sükuneti bizim için çok çok önemlidir. Dolayısıyla bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve selametimizi bozmaya yönelik hiçbir harekete fırsat vermememiz lazım” diye konuştu.


Yaklaşık 2 saat basına açık toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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