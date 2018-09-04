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04 Eylül 2018 11:04

Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Şanlıurfa’da son iki günde iki sağlık personelinin hasta yakınlarının şiddetine maruz kalması, yapılan açıklama ile kınandı.

Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

04 Eylül 2018 11:04


Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde yapılan açıklama ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterildi.


Akçakale Devlet Hastanesi Acil Servisinde nöbetçi hemşire fiziki saldırıya uğrayıp darp edilmiş, dün ise 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli sağlık çalışanına bıçaklı saldırı yapılmıştı. Yaşanan her iki şiddet olayı Sağlık-Sen Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından kınandı.


Sendika üyeleri bugün İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi. Grup adına İl Temsilcisi Faruk Günak açıklama yaptı. Hemen hemen her gün sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını belirten Günak, "Her kim tarafından ve her ne nedenle yapılırsa yapılsın, sağlık çalışanlarını hedef alan sözlü ve fiili saldırıların aslında sadece sağlık çalışanlarına değil, toplumun sağlığına yapılmış, çirkin ve kabul edilemez hareketler olarak kabul edilmektedir. Sağlık çalışanlarına karşı söyleyecek sözü bulunmayan entelektüel boyutta ikna kabiliyetine sahip olmayan bu güruhu Sağlık Sen olarak esefle kınıyor ve bu saldırının adli ve idari soruşturmaların takipçisi olacağımızı tekrar tüm kamuoyuna deklere ediyoruz. Bu tür şiddet ve yıldırma politikalarının ahlak ve değerlerimizle örtüşmediğini, her alanda şiddetin karşısında olduğumuzu belirtiyor, bu tür çirkin olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların bir an önce gerekli cezai işleme tabi tutulmasını temenni ediyoruz. Sağlık hizmetlerinde şiddete son vermek için tüm sağlık çalışanlarını uyanık olmaya, toplumu ve kamuoyunu duyarlı davranmaya, yetkilileri görevlerini ertelemeden yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.


Grup açıklamaların ardından bir dakikalık oturma eylemi yaptı.




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