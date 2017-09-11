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11 Eylül 2017 11:50

Şanlıurfa’da sağlık sorunları masaya yatırıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sağlık alanında yapılacak çalışmaları gündemine aldı.

Şanlıurfa’da sağlık sorunları masaya yatırıldı

11 Eylül 2017 11:50


Geçtiğimiz günlerde, Çocuk ve Doğum Hastanesi, eski Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi binalarının durumunu inceleyen Vali Erin, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Duran, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Yaşar Şimşek ve Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Faruk Günak ile bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yaptı. Şanlıurfa’nın, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve artan nüfusa paralel yatırımların devam etmesinin sağlanması için koordineli ve planlı bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Vali Erin, 2019 yılına kadar okullarda ikili eğitim dönemini sona erdirmeyi planladıklarını bu amaçla yaptıkları çalışmalar sonucu 2017 yatırım programı için 500 milyon TL ek ödenek tahsis edildiğini hatırlattı. Bu tahsisle birlikte Şanlıurfa ve ilçelerinde derslik sıkıntısının 2019 yılında ortadan kalkmış olacağını ifade eden Vali Erin, desteklerinden dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a ve Şanlıurfa Milletvekillerine teşekkür etti. Şanlıurfa’nın sağlık alanında da çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu dile getiren Vali Erin, vatandaşların atıl durumdaki hastanelerin değerlendirilmesi yönünde taleplerinin olduğunu söyleyerek, “Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımız ve Milletvekillerimiz ile birlikte bu hastaneleri inceleyerek neler yapabileceğimizi konuştuk. Bugün de Sağlık Müdürümüz, Halk Sağlığı Müdürümüz ve Başhekimimiz ile bir değerlendirme yaptık. İmkanlar dahilinde ne yapılabilecekse hayata geçirecek ve halkımızın taleplerini yerine getireceğiz” dedi.




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