Şanlıurfa’da şehir içinde 3 buçuk milyon metrekarelik yeşil alan

Türkiye’nin şehir merkezindeki en büyük yeşil alan projesi olan GAP Vadisinin tamamlanan 3. etabı törenle açıldı. Tamamı 3 buçuk milyon metrekareyi kapsayan projenin 330 bin metrekarenin kısmını kapsayan 3. etabının açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediyesi yetkilileri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından alandakiler Gece Yolcuları’nın konseriyle stres attı.

Açılış programında bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, "Dün ben hazırlıklar anlamında geldim, GAP 3’ü bir gezdim. Tüm vatandaşlarımızın yüzü gülüyordu. Sıcak bir iklim kuşağındayız. Şanlıurfa sıcak bir şehir, Türkiye’nin en sıcak şehri ve dolayısıyla insanların hava alması adına, ailesiyle birlikte buraya gelerek bu mekanları kullanmasını önemsiyoruz. İstemiş olduğunuz her mekan Şanlıurfa’da olacak. Bakın gençlik oyun dünyasını açtık, çocuklarımız çok çok memnun. GAP Sukay merkezimizi açtık, aynı şekilde dün oradaydım. Tıklım tıklım insanlar su kayak merkezinden istifade ediyor. Bugün GAP 3’ü açıyoruz. 15 gün sonra GAP 2 ile GAP 5’i açıyoruz. İleriki günlerde GAP 4’ü açacağız. Oradaki sosyal tesisler aynı şekilde hizmet verecek. Yine yakın bir tarihte tenis oyun dünyasını açacağız. Bilim merkezimizin temelini atıyoruz. İlçelerimizde kültür merkezlerimizi açıyoruz. Bizler çalışkan ve üretken bir kadroyuz çünkü bize vermiş olduğunuz emanetin farkındayız ve hiç seçim yılı demeden, hiç bunun kaygısını taşımadan, göreve geldiğimizden beridir. Seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, atanmış olan kadrolarımızla birlikte her gün, her hafta, her ay çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Batıdaki şehirlere gıptayla bakmayacağız"

Batıda olan her şeyin Şanlıurfa’da da olacağını söyleyen Çiftçi, "Artık bizler gidip batıdaki bir şehre gıptayla bakmayacağız. Orada olan her şey Şanlıurfa’da olacak. Cumhurbaşkanımız da değindi, şehirler için ne söyledi, milletin gidip nefes alabileceği millet parkı dedi. İşte GAP Vadisi de Şanlıurfa millet parkıdır" dedi.

Açılışta AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından projede emeği olanlara plaket takdim edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Şanlıurfa’nın millet parkı olacak

Törenin ardından İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Bizim GAP Vadisi olarak isimlendirdiğimiz, Cumhurbaşkanımızın da son zamanlarda şehirler için millet parkı olarak isimlendirdiği ama şehirlerin merkezlerinde, yürüme mesafesinde olan geniş yeşil alanlar, sosyal alanlar, su hareketleri, suyla şehri buluşturmak, yeşil alanla nefes almasını sağlamak. İnsan önemli, insanı önemsiyoruz. İnsan bulunduğu çevreye uyar. İnsan karakterini şehrinden alır. Ne kadar şehri rahatlatırsanız, ne kadar nefes aldırırsanız, ne kadar yeşil alanları çoğaltırsanız insan o kadar o şehirde mutlu olur. Bu felsefe ile hareket eden AK belediyeler. Aslında şimdi bizim açılışını yaptığımız etap 330 bin metrekare. Toplama baktığımızda şehir ormanımız ile birlikte halka açılan, yürüme mesafesinde olan yer 3 buçuk milyon metrekare. Büyük bir yeşil alan projesidir. Bizler 3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Artık son yılımızda etap etap açılışlarımızı gerçekleştireceğiz ve dolayısıyla Şanlıurfamıza hayırlı olsun. Şanlıurfa bir medeniyet şehri. Şanlıurfalı kardeşlerim her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Bunun yanında su kayak merkezleri, yüzme havuzları, seyir alanları, büfeler, çim amfiler, dinlenme alanları, kafeler, ihtiyaçların karşılanabileceği sosyal mekanlar çünkü sadece park anlayışı da boyut değiştirdi. Kalite ve nitelik olarak insanlar için yaşam alanları haline geldi. Bu proje de bu bakış tarzında" diye konuştu.

Program Gece Yolcuları müzik grubunun konseriyle gece geç saatlere kadar devam etti.