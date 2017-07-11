Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 17:29

Şanlıurfa’da şehitler anıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehitlik mertebesine ulaşmış Şanlıurfalı kahramanların kabirleri ziyaret edilerek, dualar okundu.

Şanlıurfa’da şehitler anıldı

11 Temmuz 2017 17:29


Şanlıurfa’da 6 gün sürecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı bugün başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Z. Abidin Beyazgül, Milletvekilleri M. Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Merkez İlçelerin Belediye Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar, programın ilk gününde şehit kabirliğini ziyaret ederek dualar okudu.


Hain darbe girişimi sırasında şehit olan en genç isimler arasında yer alan Mustafa Direkli’nin kabri başında dualar eden şehir yöneticileri ve vatandaşlar ardından askeri şehitliğe ziyaret yapıldı. Burada okunan dualara hep birlikte eşlik eden yöneticiler ve vatandaşlar, ardından Karaköprü’deki Şehit Mustafa Direkli Camisine geçerek mevlit programına katıldı.


Müftülük tarafından düzenlenen mevlitte şehitlerin ruhuna dualar okunurken, mevlide çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi. Mevlit programının ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:33
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!