Şanlıurfa’da sel meydana geldi

Sel nedeniyle hayvanlar telef olurken evleri çamurlu su bastı. Suya kapılmamak için dama çıkan 2 çocuk ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da birkaç gündür belli aralıklarla bastıran sağanak yağmur bu defa Karaköprü ilçesindeki kırsal mahalleleri vurdu. Sel nedeniyle Akpınar kırsal Mahallesinde bazı hayvanlar telef olurken evleri ise çamurlu su bastı. Sele kapılmamak için evin damına çıkan 2 çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sel nedeniyle Akpınar kırsal Mahallesinde yaşayan İbrahim Aykaç, Emrullah Aşan, Behzat Obaz ve Sultan Aykaç’a ait evin eşyaları selden zarar görürken 2 büyükbaş hayvan ve 10 tazının ise kayıp olduğu belirlendi. Can kaybının yaşanmadığı selde 2 ton hayvan yeminin de sulara kapıldığı belirtildi. Suyu tahliye etmeye alışan ekipleri, hasar tespit çalışması başlattığı belirtildi.

Yaklaşık 3 gündür süren yağışlarda Suruç, Siverek, Hilvan, Harran, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde evlerde ve ekinlerde büyük zarar yaşandığı dile getirildi.