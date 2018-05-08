Şanlıurfa’da sel suları otomobilleri önüne kattı

Sel suları otomobilleri önüne katarken, bir çok ev ve iş yerini su bastı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde sele neden oldu. Otomobiller sel sularına kapılırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçeye bağlı Sancak ve Saha mahallelerinde sel sularında sürüklenen onlarca araçta maddi hasar meydana gelirken, çok sayıda arı kovanı da sel sularına kapıldı. Can kaybının yaşanmadığı selde vatandaşlar ev ve iş yerlerini basan suları tahliye etmeye çalıştı.