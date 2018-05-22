Oruç tutan büyükler ise park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerinde yatarak, serinlemeye çalışıyor.

Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde Ceylanpınar ilçesinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca ilçe halkı soluğu parklarda aldı. Oruçlu vatandaşlar çimlerde yatarak ve ağaç gölgesindeki oturarak, iftar vaktini beklerken, çocuklar ise parkın süs havuzlarında suya girerek serinliyor. Sıcak havanın ilçe genelinde iyice kendini hissettirmesi sonucu meyan kökünden imal edilen meyan şerbetine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Havaların ani ısınmasından dolayı oruç tutmakta zorlandıklarını ifade eden asfalt işçisi Mehmet Güzel “ Gündüzleri şehir merkezinde yıpranan asfaltlara dolgu yapıyoruz. Sıcak havaya ve asfaltın sıcağına rağmen orucumuzu tutuyoruz. Allah oruç tutan tüm Müslümanların orucunu kabul etsin.” diye konuştu.