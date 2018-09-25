Şanlıurfa'da sığınmacılar için hukuk kliniği açıldı

Şanlıurfa'da, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde Türkiye'deki mülteci, sığınmacı, geçici koruma altındaki kişilerin adalete erişimlerinin desteklenmesi projesi kapsamında Şanlıurfa Hukuk Kliniği açıldı.

Türkiye'de ilk olan hukuk kliniğinin açılışına katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve UNHCR Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz tarafından karşılandı. Heyet, Mevlana Caddesi üzerindeki Hukuk Kliniğine geçti.

Açılış öncesi konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, mülteci ya da geçici sığınmacı olarak başvuran vatandaşların derdini anlatabileceği ve cevap alacağı bir merkez açtıklarını söyledi. Mültecilerin hukuki sorunlarının çözümü için açılan merkezle ilgili açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, “Bu projenin ana fon sağlayıcısı Avrupa Komisyonu'nun ilgililerine teşekkür ediyorum. Ne işe yarayacak bu hukuk kliniği, biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği mülteciler konusunda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile işbirliği yapan Türkiye'nin bir numaralı kuruluşudur. Adalet Bakanlığımızın tam desteği ile çalışmaktayız. Bu binada başlattığımız projede Türkiye'de bir ilktir. Bu klinik öncelikle avukatlara hizmet verecek. Yani avukatlar mülteci hukuku ile ilgili bir sorun ile karşılaştıklarında, burada özel olarak yetişmiş konunun uzmanları olmuş avukat arkadaşlarımızdan hukuki destek alacaklar. Buraya müracaat eden mülteci ya da geçici sığınmacı derdini anlattığında doğru yönlendirilecektir. Hukuki yardıma ihtiyacı var mı, yok mu, varsa nasıl bir hukuk ki yardıma ihtiyacı var. Buradaki avukat arkadaşlar arkadaşlarımız belirleyecek ve yardım konusunda gerekli çalışmayı yapacak. Gelin hep birlikte tarih yazalım” diye konuştu.