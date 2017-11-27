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27 Kasım 2017 13:28

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki taraf arasında meydana gelen kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

27 Kasım 2017 13:28


Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı oduncular pazarı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga yaşandı. Kavgada bacaklarından silahla vurulan Fırat A. yaralandı. Yaralı, özel bir araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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