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09 Haziran 2018 16:39

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

09 Haziran 2018 16:39


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Suriyeli iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabanca kurşunlarlarıyla Halid E., kolundan ve omzundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralı Halid E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burdaada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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