Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Suriyeli iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabanca kurşunlarlarıyla Halid E., kolundan ve omzundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralı Halid E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burdaada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.