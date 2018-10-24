İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce Sabri B. isimli şahıs vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.