Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce Sabri B. isimli şahıs vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.