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10 Haziran 2018 15:57

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 6 yaralı

10 Haziran 2018 15:57

Kavgayı duyarak hastaneye koşan bir kadın ise karnından bıçaklandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesine bağlı Söğütlü kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen Alan ve Satan aileleri arasında gece saatlerinde tartışma yaşandı. Gece boyunca yaşanan gerginlik öğle saatlerinde kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki özel bir hastane ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kavgayı duyup hastaneye giden kadın bıçaklandı


Kavgayı duyarak hastaneye giden Fatma S., karşı taraftaki bir kişinin saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan kadın, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kavga nedeniyle kırsal mahalle ve hastanelerde güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.


Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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