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15 Nisan 2017 23:55

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden 2’si hayatını kaybetti, 1’i yaralandı.

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

15 Nisan 2017 23:55


Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre kardeşleri Cumali ve Mehmet Gümüşkolan ile birlikte kız kardeşlerini almaya giden Habip Gümüşkolan’ın kullandığı 63 E 7019 plakalı otomobil, mahalleye girdiği sırada daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve aynı mahallede oturan amca çocukları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan kardeşlerden Mehmet ve Habip Gümüşkolan uzun namlulu silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybederken diğer kardeşleri Cumali Gümüşkolan ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kamyonda silah bulundu


Yaşanan olay sonrası mahalleye çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri saldırı sonrası kaçarak uzaklaştığı iddia edilen 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri park halindeki bir kamyonun kabininin altına gizlenmiş uzun namlulu bir silah buldu.


Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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