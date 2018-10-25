Şanlıurfa'da su depolarının bakımı yapıldı

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve 13 ilçenin kırsal mahallerinde yer alan 200'e yakın su deposunun temizliğini, bakımını ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Rutin olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında içme suyu depolarına dışarıdan müdahaleleri önlemek amacıyla tel ve çit çekilirken, içme suyunun muhafaza edildiği bölümler koruyucu astarlar ile yenileniyor. Revize edilmesi gereken içme suyu hatları yeni ve sağlıklı boruları ile değiştirilirken bir yandan da depoların dış yüzeyindeki boya ve tadilat işleri sürdürülüyor.