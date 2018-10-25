İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da su depolarının bakımı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan alt yapı çalışmalarında kentte ve tüm ilçelerdeki su depolarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve 13 ilçenin kırsal mahallerinde yer alan 200'e yakın su deposunun temizliğini, bakımını ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Rutin olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında içme suyu depolarına dışarıdan müdahaleleri önlemek amacıyla tel ve çit çekilirken, içme suyunun muhafaza edildiği bölümler koruyucu astarlar ile yenileniyor. Revize edilmesi gereken içme suyu hatları yeni ve sağlıklı boruları ile değiştirilirken bir yandan da depoların dış yüzeyindeki boya ve tadilat işleri sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.