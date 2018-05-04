Şanlıurfa’da su kesintisi sorunu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, dün itibari ile Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Su Pompa İstasyonunda yaşanan arızan dolayı Şanlıurfa genelinde yaşanan su kesintisinin giderildiğini söyledi.

Şanlıurfa Su Pompa İstasyonundaki su alma merkezinde enerji dalgalanmasından dolayı meydana gelen basınç sıkışması ile birlikte yaşanan su baskının kesintiye neden olduğunu belirten Çiftçi, olayın yaşanması ile birlikte alanda büyük bir özverili çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı DSİ Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi teknik heyetinin 4 günde yapılacak olan çalışmayı 22 saat gibi kısa bir sürede tamamladığını ifade etti. Yaşanan müdahale boyunca çalışmaların başında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çalışmaların tamamlanması ile birlikte kamuoyunu bilgilendirdi. Çiftçi, "Şanlıurfa’mıza ve Büyükşehir Belediyemize geçmiş olsun. Dün saat 15 itibari ile Şanlıurfa içme su tesisinin su alma yapısının bulunduğu merkezde enerjinin dalgalanması sebebiyle meydana gelen basıncın sıkışması sonucunda sistemin bulunduğu denge depolarında patlama meydana geldi. Buna istinaden yedek kapakların devreye girmesi sebebiyle 15 dakika boyunca müdahale olmasına rağmen sisteme 22 bin metreküplük bir su baskını yaşanmıştır. Yedek su alma sisteminin devreye girebilmesi için mevcutta yaşanan su baskının olduğu yeri sudan arındırmamız gerekmekteydi. İtfaiye daire başkanlığımız ve DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve Su Arıtma Daire Başkanlığı ekiplerimiz büyük bir özveri sergileyerek bütün birimlerce harekete geçtik. 22 saatlik süren çalışmaları bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı, ŞUSKİ Genel Müdürümüz ve ilgili Büyükşehir Belediyesi kadrolarımız olarak başında bekledik" şeklinde konuştu

"Şanlıurfa’nın 4 gün içme suyu almaması riski vardı"

Çiftçi, Şanlıurfa’nın 4 gün içme suyu almama riski ile karşı karşıya kaldığını da hatırlatarak, "Çok etkili ve hızlı çalışmalar neticesi ile arıza giderilerek su verme işlemine başladık. Sistemin su haznelerinin dolması ve Şanlıurfa’nın farklı noktalarındaki su depolarının dolması 3-4 saatlik sürede olacak. Şanlıurfa’nın en ücra köşesine 8 saat sonra suya kavuşmuş olacak. Bu gerçekten beklenilmeyen olağan üstü bir durumdu. Allah’a şükürler olsun vatandaşlarımız bunu sabah itibari ile hissetmeye başlamıştı. 22 saatlik olayın başında olmamla birlikte tam olayın netleşmesi ve sıkıntıyı bertaraf etmemizle birlikte basın açıklamasını uygun bulduk. Burada 22 saat kesintisiz bir şekilde çalışan tüm çalışanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tekrar Şanlıurfa’mıza ve kurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.