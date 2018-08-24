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24 Ağustos 2018 17:29

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

24 Ağustos 2018 17:29


Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Sinekli kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarında gezdiği sırada dengesini kaybeden Nezif Aslan (8), kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun cesedi ihbar üzerine olay yerine giden su altı polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Büyükhan Mahallesi yakınlarında Aslan’ın cesedini bulan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kanaldan çıkarılan Aslan’ın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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