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04 Ağustos 2018 12:41

Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.

Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

04 Ağustos 2018 12:41


Edinilen bilgiye göre Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal mahallesinde sabah saatlerinde mahalle sakinleri tarafından Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında kimliği tespit edilemeyen bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekipler, su üzerindeki kadın cesedini kanal dışına çıkardı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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