Şanlıurfa’da Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

Şanlıurfa’da, 2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda 72 bini Suriyeli 687 bin öğrenci karne aldı. Haliliye ilçesinde Suriyeli öğrencilerin eğitim aldığı İbni Sina İlkokulunda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi için tören düzenlendi. Törene Okul Müdürü Ömer Kılıç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencileri tebrik ederek bir konuşma yapan Okul Müdürü Ömer Kılıç, öğrencilerle dolu dolu bir yıl geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kılıç, “İnşallah öğrencilerimiz aldıkları eğitimle çok güzel yerlere gelecekler. Ülkemizi, bizleri ve kendi ülkelerini farklı alanlarda çok iyi temsil eder inşallah. Biz onlarla gurur duyuyoruz, onlardan çok mutluyuz. Öğrencilerin bugün karne alma günü geldi. Ülkelerinde yaşamış oldukları olumsuzluklardan dolayı bize sığınan çocukların her alanda gelişmesi, yetişmesi için elimizden geldiğince onlara yardım ediyoruz. Eşit eğitim ve her alanda sosyal faaliyetler için elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Bu konuda devletimizin de bize sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili için okullarına veda etti.