Şanlıurfa'da Suriyelilere yönelik sosyal medya provokasyonuna 21 gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Suriyeli aile ile Türk aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeşin hayatını kaybetmesi sonrası, sosyal medyadan provokasyon yaptığı ileri sürülen ve aralarında çocukların da olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Eyyubiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana gelmiş, Suriyeli aile ile Türk aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Olay sonrası sosyal medyadan halkı tahrik edici paylaşımlar yapan 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.