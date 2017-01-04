Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılığı

Şanlıurfa’da tarihi değere sahip Roma dönemine ait 41 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Suriye uyruklu Ahmet M. isimli şahsı durdurup üzerinde arama yaptı. Aramada, şahsın çeşitli yerlerine gizlediği tarihi değeri olan Roma dönemine ait 41 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan şahıs ise emniyete götürüldü.

Sikkelerin maddi değerinin yüksek olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.