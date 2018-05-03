Şanlıurfa’da Tarımsal üretimde kaynak verimliliği eğitimi

Eğitim kapsamında üretim kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkı sunulması hedefleniyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) teknik işbirliği ile geliştirilen proje Kalkınma Bakanlığı tarafından destekleniyor. Proje kapsamında bir otelde düzenlenen eğitime GAP bölgesi illerinde yer alan kurumlar, kalkınma ajansları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve ziraat odalarından temsilciler katıldı. Programda bir konuşma yapan GAP Bölge Kalkınma İdare Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, "Bölgemizde hem teknolojik hem de finansman anlamda, ülkemizin öz kaynak, emek ve deneyimle birlikte en büyük kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi uygulanmaktadır. Tabi bu proje kapsamında, bugüne kadar çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlarda azami bir şekilde istifade edebilmek ve sürdürebilirliklerini sağlamak üzere kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacak program yürütmeye çalışıyoruz. Tabi burada bölgemizde en önemli başarı sektörü tarım ve tarıma dayalı sanayidir. Dolasıyla bizim bölgede şuan 9 ilde yürütülecek olan tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimi projesini geçen yıl başlatmış durumdayız. Bu çerçevede bugüne kadar bölgede başak ürünlerin seçilmesiyle ilgili çalışmalar yürütülüyordu. Bu çalışmalara yönelik pilot uygulamaların yapılacağı alanlar tespit edilmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bugün programını başlattığımız özellikle bu alanda toplumsal kapasite oluşturmak için bir eğitim programız gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim programımızda özelikle tarımsal üretimde, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgiler aktarılacaktır" diye konuştu.