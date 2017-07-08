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08 Temmuz 2017 15:14

Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da döviz bürosu ve kuyumcu adı altında tefecilik yaptığı iddia idelen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

08 Temmuz 2017 15:14


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı iddia edilen bir döviz bürosuna operasyon düzenledi. Operasyonda Servet Ç., Sabri Ç., Feridun Y., Mehmet D. ve Ahmet Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken iş yerinde ve evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda çek, senet, alacak defterleri ve tapu belgeleri ele geçirilirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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