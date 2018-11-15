İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa’da kendilerine kuyumcu süsü veren tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kendilerine kuyumcu süsü veren tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların bu durumundan faydalanarak “Pos” adı verilen kredi kartı tefeciliği yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, çok sayıda pos makinesi, kredi kartı ve hesap defteri ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.