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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Viranşehir'deki bazı adreslere tefecilere yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 adet G1 piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, bin 10 adet fişek ve 5 adet pos cihazı ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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