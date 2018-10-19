Şanlıurfa'da tenis oyun dünyasının yapımı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu'da ilk olan tenis oyun dünyasının açılışı için gün sayıyor. Projeyi hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'nın beklemiş olduğu Tenis Oyun Dünyası artık tüm detayları, kortları, fitness alanları, sosyal tesisi ve idari kısımdan oluşan tesisimiz açılışa hazır hale geldi. Tenis Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ortak bir tarih belirleyip Şanlıurfa'mıza yakışacak tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda projede tüm birimlerdeki arkadaşlarımızın çok emeği geçti. Şanlıurfa bu ortak yapılan güzel çalışmalar neticesinde önemli bir merkeze kavuşuyor. Amacımız tenis deyince Şanlıurfa'yı akla getirebilmek" dedi.

“Şanlıurfa'nın spor standardını yükseltmek istiyoruz”

Kenttin standardını yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayan Çiftçi, "Tesiste gerek ulusal gerek uluslararası tenis turnuvalarının yapılmasını sağlamak. Tenis Federasyon Başkanımızdan da bu konuda açılışı turnuva ile yapmak için söz aldık. Artık tenis Şanlıurfa'da da yapılabilsin ve gençlerimiz bu güzel sporla tanışsın istiyoruz. Bu vizyonel projeyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Biz şehrimizin standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Diğer bütün şehirlerde olan her şey Şanlıurfa'da da olacak. Şanlıurfalı hiçbir zaman kendini şanssız hissetmeyecek ve dolayısıyla ailesiyle birlikte tenis için Tenis Oyun Dünyası'na, çocuklarıyla birlikte Çocuk Oyun Dünyası'na, yüzmek için kapalı ve açık yüzme havuzlarımıza, faaliyet ve hobi anlamında gerek kadın destek merkezlerimiz gerek gençlik ve spor merkezlerimiz devreye girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere kıraathane tarzındaki kütüphanelerimizde kitap okuyabilirler. Şanlıurfa'ya yakışacak bu projenin açılışını da büyük bir coşkuyla yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.