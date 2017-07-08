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08 Temmuz 2017 19:08

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 16 gözlatı

Şanlıurfa’da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 16 şahıs gözaltına alınırken, uzun namlulu silah, örgütsel doküman ve silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 16 gözlatı

08 Temmuz 2017 19:08


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik il merkezi, Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç ve Hilvan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabaha karşı yapılan operasyonda PKK terör örgütünde silahlı milis olarak adlandırılan ve terör örgütüyle iş birliği içinde oldukları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bir adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 357 adet mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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