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13 Temmuz 2018 22:49

Şanlıurfa’da terör örgütünün propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan zanlılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da terör örgütünün propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı

13 Temmuz 2018 22:49


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden, devleti ve anayasayı alenen aşağılayan ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 mermi, 1 adet örgütün sözde renklerini simgeleyen bez parçası, üzerinde terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu kartpostal ve dijital dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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