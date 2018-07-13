Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden, devleti ve anayasayı alenen aşağılayan ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 mermi, 1 adet örgütün sözde renklerini simgeleyen bez parçası, üzerinde terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu kartpostal ve dijital dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.