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27 Kasım 2017 11:52

Şanlıurfa’da toprağa gömülü 108 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bidonların içerisinde toprağa gömülü vaziyette 108 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa’da toprağa gömülü 108 kilo esrar ele geçirildi

27 Kasım 2017 11:52

Narkotik köpeklerinin yerini tespit ettiği esrar, polisler tarafından kazma ve küreklerle çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan ilçesi kırsalında bir şahsın esrar yetiştirip sattığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, bir şahsı gözaltına alırken arazide narkotik köpekleri tarafından arama yapıldı. Aramada köpeklerin tespit edildiği noktada polisler tarafından kazma ve küreklerle kazı çalışması başlatıldı. Çalışmada bidonların içerisinde toprağa gömülü vaziyette 108 kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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