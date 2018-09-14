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Şanlıurfa'da torbacılara operasyon: 11 gözaltı

Şanlıurfa’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala polisin okul çevreleri ve bazı adreslere düzenlediği operasyonda torbacı diye tabir edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala polisin okul çevreleri ve bazı adreslere düzenlediği operasyonda torbacı diye tabir edilen 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kentte 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde başlamasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ikametlerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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