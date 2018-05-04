Şanlıurfa’da trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’da şehir polis kamerasına yansıyan kazaların ilki, Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İkinci kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda yaşandı. Sollama yapmaya çalışan otomobil, refüje çarptı.

Üçüncü kaza, Karaköprü ilçesi Çevik Kuvvet kavşağında meydana geldi. Ana yoldan ara yola girmeye çalışan otomobile tır çarptı.

Eyyübiye ilçesine bağlı SSK Caddesi’nde meydana gelen kazada ise ikaz ışığının yanıp söndüğü kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer kazada da, ışıkta bekleyen üç otomobil çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluştu.