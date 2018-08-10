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10 Ağustos 2018 20:28

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da sepetli motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

10 Ağustos 2018 20:28


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 62’nci kilometresinde meydana geldi. İsmail Cuma’nın kullandığı 27 MA 0208 plakalı sepetli motosiklet, iddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Halil B.’nin kullandığı 06 DP 8514 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Cuma olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Halil B. ile yanındaki arkadaşı Ömer Faruk Ç. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, ceset ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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