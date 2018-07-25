Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 23:12

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

25 Temmuz 2018 23:12


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 30’uncu kilometresinde Çadırkent yakınlarında yaşandı. Ferhat Öztunç idaresindeki otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ferhat Öztunç olay yerinde hayatını kaybederken, Halil C., Mehmet C. ve Mahmut P. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öztunç’un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç