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09 Mayıs 2018 18:29

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

09 Mayıs 2018 18:29


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun yeni mezarlık mevkisinde meydana geldi. Ara yoldan ana yola girmeye çalışan Ramazan K. yönetimindeki 63 B 6359 plakalı otomobile, Mardin yönüne seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ramazan K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine ihbar üzerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralarını sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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